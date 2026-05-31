Ярославский пристав спас погибающего одинокого инвалида

Константин спас бродяге жизнь. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Необычная добрая история случилась недавно в губернском городе. Судебный пристав Константин Скоробогатов увидел в домовом чате сообщение о пожилом одиноком мужчине, который жил в полуразрушенном доме без света, тепла и еды. Он сразу решил помочь: собрал продукты и поехал по указанному адресу.

На месте Константин увидел покосившуюся развалюху без электричества, воды и отопления. Больной хозяин по имени Иван был уже не в состоянии даже подняться.

Оказалось, у несчастного нет родных, документы отсутствовали, денег, соответственно, тоже не было. В придачу Иван сильно болел.

Судебный пристав вызвал скорую . Ивана забрали в больницу А его спаситель направил обращения в разные инстанции, чтобы мужчине восстановили документы, оформили инвалидность, назначили поддержку и помогли с дальнейшим устройством.

Сейчас Ивану восстановили паспорт. Он получает медицинскую помощь, решается вопрос об инвалидности.