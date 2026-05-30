Спокойствие горожан на празднике охраняют 450 ярославских полицейских

Полицейские в День города повсюду. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

О том, что движение кое-где на время празднования будет перекрыто, ярославцев предупреждали заранее. Но некоторые их них уже жалуются в соцсетях на «злых» полицейских.

На самом деле правоохранители просто обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность во время празднования Дня города Ярославля

Ради безопасности усилены следственно-оперативные группы для реагирования на происшествия, увеличена плотность нарядов, организован пропускной режим, ограничено движение автотранспорта.

Содействие полицейским оказывают сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, а также представители добровольных народных дружин, общественники и волонтеры.

Поддержание правопорядка будет обеспечено правоохранителями в течение всей программы празднования. А для поездок лучше выбирать дороги, по которым разрешено передвигаться свободно.