Чудо: на ярославском предприятии производили масло из несуществующего молока

Для производства масла, судя по документам, использовали несуществующее молоко. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Фантастическое явление специалисты Россельхознадзора зафиксировали на одном из молокоперерабатывающих предприятий Ярославской области.

8 мая было оформлено производство сливочного масла, но в документе не было указано сырьё, из которого изготовлена продукция. В тот же день это масло без подтверждённого происхождения было использовано в качестве сырья для производства аналогичной продукции в таком же объёме. Сразу после этого весь объём масла был реализован в торговую сеть. Таким образом, фактически продукция ушла в розницу без легального ветеринарного сопровождения.

Лишь 11 мая 2026 года, уже после завершения реализации всего объёма масла, в компоненте «Меркурий» были внесены сведения об используемом сырье — молоке сыром коровьем (удой в хозяйстве) общим количеством 1906,46 кг. Однако при проверке дат выяснилось, что из этого объёма 1562,72 кг поступили на предприятие только 10 мая 2026 года, то есть уже после того, как масло было выработано и продано. Более того, дата выработки самого молока на ферме (с 9 мая 2026 года 20:00 до 10 мая 2026 года 08:00) также наступала позже, чем дата производства сливочного масла, которое якобы было изготовлено из этого молока 8 мая 2026 года.

«Были внесены заведомо недостоверные данные об использованном сырье для производства масла сливочного. Это нарушает требования к прослеживаемости происхождения молочной продукции, предназначенной для питания людей», - сообщили в ведомстве.

В отношении недобросовестного молокоперерабатывающего предприятия Управлением совместно с органами прокуратуры проведены проверочные мероприятия. По их результатам выявлены нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации. За внесение недостоверных сведений в компонент «Меркурий» Управлением приостановлена регистрация уполномоченного лица в ФГИС «ВетИС».