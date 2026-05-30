В Ярославле задержан курьер жуликов, выманивший у старушки больше миллиона

Курьер жуликов арестован. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Полицейские задержали 21-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле парень приехал в Ярославль в качестве курьера телефонных мошенников. Его соучастники сообщили по телефону 81-летней женщине, что с ее счета якобы переводятся деньги финансирования недружественных стран.

Курьер забрал у бабули 1,2 миллиона рублей. Та позднее обратилась в полицию. Подозреваемого, как сообщили в областной прокуратуре, задержали в Москве. С учетом позиции представителя прокуратуры Заволжский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока предварительного следствия.

Приезжему грозит до десяти лет колонии.