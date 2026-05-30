Задержаны подростки, разгромившие стадион в Новом Некоузе

О поимке вандалов сообщил глава округа Григорий Петров на своей странице в ВК.

Вандалов, сломавших стулья на трибунах стадиона "Некоузский", запечатлели камеры видеонаблюдения. Полицейские нашли виновников: ими оказались подростки.

Администрация округа уже направила в полицию ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

- А этот инцидент пусть служит напоминанием для всех посетителей стадиона о необходимости соблюдения правил поведения и уважения к инфраструктуре, которая создается для общего пользования, - сказал Григорий Петров.

Он уточнил, что на следующей неделе в округе начнутся рейды по общественным территориям с привлечением работников культуры, образования, агенстства молодёжи и администрации округа, и призвал родителей провести беседы с детьми о правилах поведения в общественных местах и на спортивных объектах.