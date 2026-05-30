Житель Рыбинска отобрал у приятеля деньги, телефон и часы

Часы вернули владельцу. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

38-летний житель Рыбинска пожаловался в полицию на знакомого, который избил его после ссоры и отобрал вещи.

Как выяснилось, виновник, 23-летний рецидивист, нарочно спровоцировал конфликт, после чего ударил знакомого кулаком по голове. От удара мужчина упал на землю, из его кармана выпал телефон. Обидчик проверил содержимое его карманов, снял с руки часы и забрал около 1 300 рублей.

Оперативники задержали грабителя. Тот признался, что деньги потратил, часы подарил другу, а телефон потерял. На горожанина завели уголовное дело, суд арестовал его.