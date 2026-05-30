Ярославские каратисты сдали экзамен на получение черного пояса

Фото: Мэрия Ярославля.
В мэрии сообщили, что спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, технику, выносливость и силу духа.
Там отметили, что получение черного пояса не просто важное личное достижение. Эта степень мастерства требует проявления большого труда, дисциплины и упорства. Подготовка к экзамену требует серьезной работы над собой, постоянных тренировок и преодоления сложностей, поэтому для каждого спортсмена этот день становится по-настоящему особенным событием.
Пользователей соцсетей больше заинтересовали взрослые мастера. В одном из экзаменаторов они узнали знаменитого актера, хотя тот специально не позировал, а наоборот отворачивался от камеры. И на своей странице в ВК Курцын пока не упоминал об участии в мероприятии.
- И Роман Курцын тут! - удивился один из комментаторов.
Это утверждение никто не опроверг.