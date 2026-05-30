Еще один светомузыкальный фонтан запустили в Ростове Великом

Скоро в Ростове Великом заработает еще один такой же фонтан. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что в тестовом режиме запустили новый фонтан в сквере на улице Моравского. В ближайшие дни специалисты проверят все системы и выполнят необходимые настройки.

В процессе благоустройства укрепили берег, чтобы сделать сооружение прочным и безопасным.

Еще один такой же фонтан появится в Комсомольском парке. Вместе они создадут единое современное пространство для отдыха жителей и гостей города.

Кроме того, ранее глубоководный светомузыкальный фонтан заработал в сквере «Люкс». А на Соборной и Советской площадях появилась современная иллюминация на 20 световых столбах.