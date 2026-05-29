В Ярославле кассир оценил в 10 тысяч рублей единственный рабочий день

Виновника ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В апреле 2026 года ранее не судимый 26-летний горожанин устроился продавцом-кассиром в сетевой магазин. В конце первого рабочего дня мужчина забрал из кассы десять тысяч рублей и на работу больше не вышел. На него завели уголовное дело за присвоение.

Материальный вред, причиненный преступлением, возмещен обвиняемым в полном объеме. В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ярославля. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.