В финале Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги выиграли ярославцы

Любительская команда тоже завоевала золото. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что они выиграли все четыре этапа турнира, победив сборные Челябинской, Свердловской, Тульской и Ленинградской областей.

Вратарь Тимур Степанов признан лучшим в дивизионе, тренер Александр Владимирский – лучшим тренером.

Нынешний сезон стал триумфальным для ярославского хоккея. Основная команда «Локомотив» второй раз подряд взяла Кубок Гагарина, молодежка «Локо» выиграла Кубок Харламова. Следж-хоккеисты тоже не подкачали.