В Ярославле ограничат движение транспорта на время ремонта трамвайных путей

Движение транспорта будет ограничено из-за ремонта трамвайных путей. Фото: Мэрия Ярославля.

В областном минтрансе предупредили водителей и пассажиров общественного транспорта о работах по демонтажу существующих и укладке новых трамвайных путей на пересечении улиц Добрынина и Чкалова. С десяти вечера 29 мая до десяти вечера 31 мая проезжая часть улицы Добрынина в районе пересечения с улицей Чкалова будет временно заужена.

Работы на перекрестке будут проводиться в два этапа. С 29 по 30 мая на сутки будет закрыта для движение автомобильного и общественного транспорта правая половина перекрестка по ходу движения в сторону Промышленного шоссе.

На втором этапе с 22:00 30 мая до 22:00 31 мая для движение автомобильного и общественного транспорта будет закрыта левая половина перекрестка по ходу движения в сторону Промышленного шоссе.

Изменятся на эти два дня и маршруты некоторых автобусов.

Маршрут № 8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР» в прямом направлении движения между остановочными пунктами «Юный техник» и «Улица Добрынина» проследует по улицам Чехова, Чкалова с исключением остановочных пунктов «Госпиталь», «Музей боевой славы» и «Улица Жукова». В маршрут включаются дополнительных остановки по схеме объезда «Поликлиника СЖД», «Улица Чехова», «Улица Белинского» и «Улица Жукова». В обратном направлении движения между остановочными пунктами «ЯМЗ» и «Улица Жукова» проследует по улицам Чкалова и Угличской. Остановочный пункт «Улица Добрынина», расположенный на улице Добрынина, переносится на остановочный пункт «Улица Добрынина», расположенный на улице Чкалова.

Автобусы № 50 «Крестобогородская - 15 МКР», № 58 «Нижний поселок - Фабрика «Красный Перевал», № 71С «ТРК «Ярославский Вернисаж» - «Холодмаш» и № 75 «Богоявленская площадь - «ТРК «Альтаир» в обратном направлении движения, на участке между остановочными пунктами «ЯМЗ» и «Улица Жукова», проследуют по улице Чкалова, с разворотом на перекрестке улиц Чкалова и Угличской, улице Чкалова.

Маршрут № 62 «15МКР - Улица 1-я Технологическая» в обратном направлении движения между остановочными пунктами «Юный техник» и «Улица Добрынина» проследует по улицам Чехова и Чкалова с исключением остановочных пунктов «Госпиталь», «Музей боевой славы», «Улица Жукова», «Школа № 30», «Локомотивное депо», «Улица Юности», «Улица Добрынина», расположенный на улице Чкалова. В схему объезда включены дополнительных остановки «Поликлиника СЖД», «Улица Чехова», «Улица Белинского» и «Улица Жукова».

Автобусы № 158 «Тутаев - Ярославль (Ярославль Главный) (через Константиновский)», №158М «Тутаев - Ярославль (Ярослаль Главный) (через Микляиху)», №158К «Микляиха - Ярославль (Ярославль Главный)» в обратном направлении движения и №161 «Ярославль (Ярославль Главный) - Тутаев» в прямом направлении движения, между остановочными пунктами «Ярославль Главный» и «14 МКР» проследуют по улице Свободы, проспектам Ленина, Октября, Полушкиной роще, Тутаевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.

Маршрут № 178 «Ярославль - Михайловский» в прямом направлении движения между остановочными пунктами «Юный техник» и «Улица Добрынина» проследует по улицам Чехова и Чкалова с исключением остановочных пунктов «Госпиталь», «Музей боевой славы», «Улица Жукова», «Школа № 30». «Локомотивное депо» и «Улица Юности». В схему объезда включены дополнительных остановки «Поликлиника СЖД», «Улица Чехова», «Улица Белинского» и «Улица Жукова».