В Ярославле вступило в силу решение суда о взыскании в бюджет взяток экс-директора АО «Волна»

Кировский районный суд Ярославля по иску прокуратуры Дзержинского района взыскал в бюджет с бывшего директора АО «Волна» 3,5 млн рублей, полученных в качестве взятки.

В 2020 году руководитель предприятия, единственным акционером которого является город Ярославль, через посредника получил деньги за беспрепятственное заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих акционерному обществу.

Ранее взяткополучатель, взяткодатели и посредник осуждены вступившими в законную силу приговорами, в том числе к реальному лишению свободы.

Фактическое взыскание денежных средств находится на контроле прокуратуры области.