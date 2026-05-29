НовостиОбщество29 мая 2026 14:34

В Ярославле вступило в силу решение суда о взыскании в бюджет взяток экс-директора АО «Волна»

Речь идет о 3,5 млн рублей
Георгий БРИНЧУК
Решение суда вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Ярославля по иску прокуратуры Дзержинского района взыскал в бюджет с бывшего директора АО «Волна» 3,5 млн рублей, полученных в качестве взятки.

В 2020 году руководитель предприятия, единственным акционером которого является город Ярославль, через посредника получил деньги за беспрепятственное заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих акционерному обществу.

Ранее взяткополучатель, взяткодатели и посредник осуждены вступившими в законную силу приговорами, в том числе к реальному лишению свободы.

Фактическое взыскание денежных средств находится на контроле прокуратуры области.