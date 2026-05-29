Бывшее здание центра занятости в Рыбинске ушло с молотка

Здание продано на торгах. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что здание бывшего центра занятости на Большой Казанской в Рыбинске продано на торгах. Оно было включен в региональный план приватизации в 2024 году, тогда же центр занятости переехал в новое, современное и комфортное помещение.

В ходе торгов цена объекта выросла с 9 до 24 миллионов рублей. Новый собственник получит пятиэтажное здание, отдельно стоящий гараж и земельный участок.

Ранее на этой неделе состоялись торги по гостиничному комплексу в Ростове Великом. Он ушел с молотка за 253 млн рублей.

В этом году по программе продано уже 16 объектов общей стоимостью 337 миллионов рублей. Среди них – дом и вотчинная контора графов Шереметевых в селе Новом, помещения в доме Окерблома в Ярославле, старинное здание бывшей школы в селе Глебово и другие здания. На торги выставлены 25 объектов недвижимости в разных округах региона.