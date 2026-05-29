Ярославские браконьеры убивали лосей ради мяса на продажу

Мясо предназначалось для продажи. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Оперативники задержали двух жителей Углича. На подозреваемых завели дела за незаконные охоту и хранение оружия.

В октябре-ноябре прошлого года 35-летний браконьер застрелил неподалеку от трассы Углич – Мышкин – Некоуз возле деревни Старово Мышкинского района без соответствующей лицензии самцов лосей 1 и 4 лет. Полицейские изъяли у виновника карабин СКС и 4 патрона калибра 7,62х39 мм, хранившиеся без специального разрешения.

Его 40-летний знакомый в феврале 2026 года в лесном массиве у деревни Ивашково Угличского района незаконно добыл лосиху. Мясо животных предназначалось для дальнейшей продажи.

Изъяты морозильные камеры с мясом, фрагменты шкур, оружие и иные вещественные доказательства. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений.