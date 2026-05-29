В ярославских автобусах не будет жарко

В автобусах будет не жарко. Фото: Правительство Ярославской области.

На оперативном совещании в Правительстве региона обсудили соблюдение температурного режима в салонах общественного транспорта. Во время недавней жары от пассажиров поступило более 80 жалоб на неработающие кондиционеры на ряде маршрутов.

Организатор перевозок усилил контроль за соблюдением комфорта. Только за май провели более 3 тысяч проверок, выявили свыше 1100 нарушений. Сейчас в парках перевозчиков продолжается проверка систем кондиционирования. При температуре воздуха выше плюс 25 градусов автобусы будут проходить дополнительный контроль перед выходом на линию.

Кроме того, до 12 июня все перевозчики должны установить в автобусах датчики температуры. Это позволит специалистам в режиме реального времени контролировать работу кондиционеров и климат в салонах.