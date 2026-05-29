В Ярославле осужден виновник ДТП с пострадавшим в центре города

Пассажир УАЗа получил тяжелые травмы. Фото: ГТРК "Ярославия"

Авария с тяжелыми последствиями случилась 2 декабря 2024 года около 5 утра. Водитель «Нива Шевроле» ехал по проспекту Толбухина со стороны улицы Свободы в Ярославле со скоростью 84,6 км/час.

Он выскочил на перекресток с улицей Большой Октябрьской на красный и врезался в УАЗ, который поворачивал на зеленый.

Пассажир УАЗа получил переломы и другие серьезные травмы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Его нашли и завели уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Кировский районный суд Ярославля приговорил нарушителя к трем годам колонии-поселения с лишением прав на два года.

Осужденный обжаловал приговор, считая назначенное наказание чрезмерно суровым. Ссылался в том числе на то, что адвокат не оказал ему необходимой помощи, не объяснил, как может быть заглажен вред перед потерпевшим. Пояснил, что оставление места дорожно-транспортного происшествия стало результатом испуга, страха за совершенное и отсутствия достаточного жизненного опыта, отсутствие воли на принятие решения, стыда перед родителями, но не попыткой избежать ответственности за содеянное.

Защитник осужденного также подал апелляционную жалобу с просьбой назначить осужденному наказание условно.

Изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия пришла к выводу, что назначенное судом наказание соответствует требованиям уголовного закона, является минимальным, не может быть признано несправедливым и чрезмерно суровым.

Приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу.