Идет поиск подрядчика, который построить поликлинику в Ярославском округе

Строительство поликлиники в Красном Бору обойдется в миллиард рублей.

Ярославские власти начали поиск подрядчика, готового построить поликлинику в поселке Красный Бор. Проект, стоимостью выше миллиарда рублей, будет разделен на два этапа: строительство и оснащение оборудованием.

В трехэтажном здании разместят отделения восстановительного лечения, лучевой диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, кабинеты специалистов, женскую консультацию.

