Ярославцам показали, как будет выглядеть новый квартал во Фрунзенском районе

Новый квартал построят в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля.

Во Фрунзенском районе Ярославля построят новый жилой квартал, сообщает мэрия города.

«Договор о комплексном развитии двух несмежных территорий заключен в отношении территорий на улице Калинина в районе пересечения с улицей Рябиновой. Это пока единственный договор о комплексном развитии территории в Ярославле, заключенный с правообладателем земельного участка и по его инициативе», - уточнили в мэрии.

На данный момент документация по планировке уже утверждена городскими чиновниками. Застройщик кроме жилых домов обязан будет построить детский сад на 280 мест и безвозмездно передать документацию на строительство второго детсада, а также школы.

