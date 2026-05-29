Погода в Ярославле в выходные, 30 и 31 мая: ночью возможны заморозки

Ночные заморозки обещают синоптики в некоторых районах Ярославской области.

О заморозках, которые ожидаются в некоторых районах Ярославской области в ночные и утренние часы 30 мая, предупредили в региональном МЧС. Может похолодать до -2..0 градусов.

«Примите меры по защите сельскохозяйственных культур. Не используйте для обогрева электрооборудование, не соответствующее требованиям пожарной безопасности», - предупредили в РСЧС по Ярославской области.

По прогнозу Центра «Фобос», в День города в Ярославле ожидается +14..+16 градусов, слабый ветер. Возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 31 мая, будет дождливо, но температура днем повысится до +16..+18 градусов.

