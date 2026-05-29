В Ярославской области введут единый график уборки общественных территорий

Убирать общественные пространства будут 5-6 раз в день. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ.

Во всех муниципальных образованиях региона с 1 мая по 1 ноября вводят единый график уборки общественных территорий.

«До сих пор периодичность уборки в скверах, парках, на бульварах, площадях и набережных во многих муниципалитетах определялась по-разному, а где-то четких регламентов не было вовсе. Это приводило к тому, что жители справедливо обращали внимание на переполненные урны и неубранные территории», - сказал глава региона.

Теперь с четверга по субботу, а также в праздничные и предпраздничные дни общественные пространства должны приводить в порядок шесть раз в день. В воскресенья, понедельники, вторники и среды – пять раз в день. Первая уборка должна быть в 6 утра, последняя – в 23:00.

