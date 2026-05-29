Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 8:39

В Ярославской области введут единый график уборки общественных территорий

По нему будут работать все муниципальные образования региона
Полина ВАЧНАДЗЕ
Убирать общественные пространства будут 5-6 раз в день.

Убирать общественные пространства будут 5-6 раз в день.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Во всех муниципальных образованиях региона с 1 мая по 1 ноября вводят единый график уборки общественных территорий.

«До сих пор периодичность уборки в скверах, парках, на бульварах, площадях и набережных во многих муниципалитетах определялась по-разному, а где-то четких регламентов не было вовсе. Это приводило к тому, что жители справедливо обращали внимание на переполненные урны и неубранные территории», - сказал глава региона.

Теперь с четверга по субботу, а также в праздничные и предпраздничные дни общественные пространства должны приводить в порядок шесть раз в день. В воскресенья, понедельники, вторники и среды – пять раз в день. Первая уборка должна быть в 6 утра, последняя – в 23:00.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен