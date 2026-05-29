Два человека пострадали в ДТП под Переславлем-Залесским

Два человека получили травмы в аварии в Переславском районе. Фото: УМВД по Ярославской области.

Вечером 28 мая у деревни Савельево Переславского района произошла вария, в которой пострадали два человека.

По предварительным данным, 43-летний водитель не справился с управлением «Форда».

«Автомобиль произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возвращением транспортного средства на проезжую часть», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водителя госпитализировали, пассажирке назначили амбулаторное лечение.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен