В Ярославской области украинские дроны попали в объекты с топливом

Беспилотная опасность отменена. Фото: КП

О массовой атаке украинских БПЛА сообщил в 3.40 ночи глава региона Михаил Евраев. Он уточнил, что перекрыто движение в направлении Москвы, и призвал водителей временно отказаться от поездок в этом направлении или изменить маршрут.

Примерно в это же время были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту.

Около семи утра губернатор заявил, что большинство вражеских "птичек" были сбиты системами ПВО, однако произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет.

Ограничения для транспорта были отменены в восьмом часу утра, в воздушной гавани - тоже. После этого был объявлен отбой беспилотной опасности в Ярославской области.

Михаил Евраев напомнил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.