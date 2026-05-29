Ярославский губернатор объяснил, почему возникли перебои с льготными лекарствами

Михаил Евраев: "Лекарства в регионе есть, дефицита нет". Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил жителям региона, почему возникают перебои с обеспечение льготными лекарствами. По словам главы региона, все выявленные проблемы носят ситуативный характер. В основном, это связано со сбоями в доставке, человеческим фактором и недоработками на местах.

"Областной минздрав провел детальную проверку каждого сообщения. Лекарства в регионе есть, дефицита нет. На закупку заблаговременно выделили 1,8 миллиарда рублей, заранее заключены контракты, приобретены жизненно важные средства, в том числе инсулин", – сказал губернатор.

С 25 мая в аптеках начали выдавать препараты, завезенные на лето. Как отметила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, закупают в основном российские лекарства. Врачи выписывают их по международному названию, поэтому, несмотря на разные наименования на упаковках, все медикаменты имеют одинаковые действующие вещества.

"Конкретный бренд могут назначить только в исключительных случаях: если у человека есть доказанная аллергическая реакция на аналоги и по решению врачебной комиссии, – пояснила Мария Можейко.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен