Четырехметровыми граблями чистили Петропавловские пруды в Ярославле

В Петропавловском парке Ярославля прошел субботник. Фото: Мэрия Ярославля.

В Петропавловском парке Ярославля очистили знаменитые пруды. На субботник вышли сотрудники администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, к ним присоединились работники еще четырех организаций города.

Специально для этой уборки, главной задачей которой было привести в порядок водоемы, изготовили четырехметровые грабли. Ими собирали плавающий на поверхности мусор и ветки, ряску прибивали к берегу гидросистемами.

"Субботник позволил улучшить экологическое состояние прудов и вернуть им эстетически привлекательный вид", - сказали в мэрии Ярославля.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен