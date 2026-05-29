Елену Степанову избрали ректором Ярославского технического университета

Елена Степанова вновь избрана ректором Ярославского техуниверситета.

На конференции работников и обучающихся Ярославского государственного технического университета Елену Степанову избрали ректором. С марта 2021 года она возглавляет вуз, а до этого исполняла обязанности руководителя.

"Это решение — закономерное продолжение ее плодотворной работы. Уверен, что под руководством Елены Степановой университет и дальше продолжит свое уверенное развитие, а его выпускники будут востребованы на рынке труда и внесут свой вклад в процветание Ярославля и России", - написал в поздравлении мэр города Артем Молчанов.

