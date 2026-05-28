В Ярославской области усилят безопасность на дорогах

Дороги будут ровными и удобными. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что нынче установят более 2100 знаков, свыше 4,3 тысячи погонных метров барьерных и пешеходных ограждений. Также в порядок приведут 12,6 тысячи квадратных метров тротуаров, установят более двух десятков остановок. Появятся дополнительные искусственные неровности и стационарное освещение.

Среди дорог, которые облагородят, – трасса от Ярославля до Любима, участок от дороги на Кострому до Мужева в Ярославском округе. В Ярославле при строительстве третьего моста через Волгу также предусмотрены тротуары, светофоры, знаки, освещение и другие элементы инфраструктуры.

Всего в этом сезоне по федеральным и региональным программам отремонтируют около 400 километров дорог. Среди них – участки от Рыбинска до Большого Села, от Пречистого до Семеновского через Козу. В плане второй этап трассы от Брейтова до Покровского-на-Сити. Продолжается капремонт моста через Устье в Борисоглебском.