Ярославские рыбаки работали без медосмотра

Рыбаки трудились без медосмотра. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Нарушения всплыли в ходе прокурорской проверки. На ряде предприятий Брейтовского района к работе допускали рыбаков, которые не прошли не прошедших в установленном порядке обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры.

В отношении руководителей организаций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров).

Каждого из руководителей оштрафовали на 15 тысяч рублей.После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.