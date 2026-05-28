Ярославскому предпринимателю придется вернуть деньги за установленные в парке скульптуры

Деньги за благоустройство придется вернуть. Фото: Георгий БРИНЧУК

В марте 2025 года с индивидуальным предпринимателем как с единственным поставщиком было заключено три муниципальных контракта на поставку монументально-декоративных скульптур для благоустройства парка в селе Новый Некоуз. Общая сумма превысила 1,6 млн рублей.

Прокурорская проверка показала, что заключенные муниципальные контракты фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную в целях уклонения от проведения публичных процедур.

Представители надзорного ведомства направили исковое заявление в Арбитражный суд региона о признании трех муниципальных контрактов недействительными и взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу муниципального бюджета 1,6 млн рублей.

Арбитражный суд Ярославской области согласился с позицией прокуратуры о несоответствии искусственного дробления единой закупки целям законодательного регулирования процедуры заключения муниципальных контрактов и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура области проконтролирует его исполнение.