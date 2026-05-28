Косметолог из Ярославля компенсирует пострадавшей клиентке вред за «укус змеи»

Жительница областного центра в мае прошлого года сделала пирсинг под названием «укус змеи» - то есть два симметричных прокола под нижней губой, расположенные по бокам от центра – и прокол носа.

Через несколько дней возникли осложнения, появился сильный отек. Сережка на правой стороне губы начала врастать в кожу. Мастер заявила, что так и должно быть. Но через неделю сережку стало невозможно снять. Девушке пришлось обращаться к хирургу за удалением украшений. Поправившись, она подала в суд.

Исследовав представленные доказательства, в том числе заключение судебно-медицинского эксперта, суд пришёл к выводу, что услуги пирсинга мастером оказаны некачественно, истцу были установлены слишком короткие сережки. Причиной возникновения осложнений стало сдавление и дополнительная травматизация из-за несоответствия длины украшений толщине тканей в месте проколов. Здоровью клиентки был причинен легкий вред. А еще выяснилось, что услуги мастер оказывала без лицензии.

Заочным решением Заволжского районного суда г. Ярославля с ответчика в пользу истца взысканы деньги, уплаченные за пирсинг, расходы на медицинскую помощь, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, расходы по оплате услуг представителя и составлению досудебной претензии, а также затраты на экспертизу. Всего по решению суда мастер должна заплатить 290 100 рублей.

Ответчица подала апелляционную жалобу, в которой просила решение отменить, ссылалась на отсутствие статуса индивидуального предпринимателя, тяжелое материальное положение, представила решение суда о признании её несостоятельной (банкротом).

Судебная коллегия признала доводы жалобы несостоятельными, подтвердила вывод суда о том, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность; указала, что материальное положение ответчика не может служить поводом для умаления нарушенных прав истца и снижения компенсации, при этом требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, сохраняют силу и могут быть предъявлены и после окончания производства по делу о банкротстве гражданина.

Решение суда оставлено без изменения, вступило в законную силу.