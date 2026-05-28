В Ярославле ПСБ представил банковскую платформу для интернет-магазинов и онлайн-школ

Станислав Алехин: «Новые услуги позволяют владельцам бизнеса уделять максимальное внимание развитию собственного дела, не отвлекаясь на бытовые проблемы». ФОТО: ПСБ

Банк предлагает принципиально новый формат участия в работе онлайн-бизнеса, новый уровень вовлеченности в процессы, новую архитектуру взаимодействия. ПСБ становится полноценной операционной системой – платформой, объединяющей финансы, сервисы и искусственный интеллект, на которой строится и развивается весь бизнес. Об этом рассказал Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ, выступая с докладом «Банк как операционная система для eCommerce» на Дне электронной торговли и цифровых площадок в рамках Недели предпринимательства.

Новое решение предназначено владельцам интернет-магазинов, онлайн-школам, компаниям, работающим в сфере IT и всем, кто продает товары или услуги на маркетплейсах. По словам Станислава Алехина, платформа поможет предпринимателям снизить издержки и получить целый комплекс услуг и бесплатных сервисов, часть из которых качественно работает на искусственном интеллекте и оптимизируетуправление бизнесом. Среди доступных сервисов – бесплатная аналитика, кадровый учет, бухгалтерия и юридическая поддержка.

Из интересных обновлений на платформе – забота о предпринимателе – сервис, который банк запустил в апреле 2026 года.

– Сейчас нашим пользователям доступны не только бизнес-продукты, но и лайфстайл-сервисы, среди которых, например, помощь по дому, эвакуатор, психологическая поддержка и тьютор для ребенка. Новые услуги позволяют владельцам бизнеса уделять максимальное внимание развитию собственного дела, не отвлекаясь на бытовые проблемы, – пояснил Станислав Алехин.

В будущем ПСБ планирует продолжить запуск новых отраслевых решений, сформированных на основе обратной связи от предпринимателей и с учетом специфики региональных рынков.

Напомним, в Ярославле проходит Неделя предпринимательства – крупнейшее отраслевое событие, которое объединило на одной площадке ведущих предпринимателей региона, начинающих бизнесменов и представителей власти. ПСБ стал генеральным партнером мероприятия. В рамках Недели предпринимательства в Ярославле были организованы тематические сессии и панельные дискуссии, мастер-классы от бизнес-экспертов и нетворкинги по различным темам. Предприниматели получили консультации по мерам региональной поддержки бизнеса для успешного развития своего проекта и смогли поделиться личным опытом.

реклама erid: 2W5zFHGjhJ9 ПАО «Банк ПСБ»

ИНН 7744000912. 150003, Ярославль, ул. Республиканская, д.16

Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.