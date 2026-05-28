В Ярославской области завершился второй учебный год проекта «Энергокружки»

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» поздравили участников федерального образовательного проекта группы компаний «Россети» «Энергокружки» с успешным окончанием учебного года, вручили именные сертификаты и памятные подарки.

Напомним, в Ярославской области проект «Энергокружки» реализуется на базе средней школы №58 г. Ярославля. В этом учебном году участниками образовательной программы стали 60 учеников 8, 9 и 10 классов. Под руководством преподавателей и опытных наставников из числа энергетиков ребята углубленно изучали физику, знакомились со спецификой отрасли и многообразием энергетических профессий. Школьники пробовали свои силы во Всероссийской олимпиаде Группы «Россети», познакомились с историей развития Ярославской энергосистемы, посетили ТЭЦ-1 и ПС 110КВ «Новоселки», побывали на родине первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой в поселке Никульское.

– «Энергокружки» – это долгосрочный вклад в кадровый суверенитет отрасли. Мы не просто знакомим ребят с законами физики или устройством подстанций, мы показываем им красоту инженерной мысли. Именно эти ребята через несколько лет придут работать в компанию и развивать будущее региона, – отметил руководитель «Ярэнерго» Владимир Плещев.