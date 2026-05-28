Прокуратура помогла жительнице Ярославской области признать сына умершим

Суд признал бойца СВО умершим. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сын 68-летней жительницы Пошехонского района в сентябре 2024 года заключил контракт на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции.

После боевого столкновения в Сватовском районе Луганской области военный не вернулся в пункт сбора личного состава, его тело найти не удалось.

Из-за отсутствия документов, свидетельствующих о смерти бойца, его мать не имела возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки. Женщина с помощью районной прокуратуры подала иск.

Суд согласился с позицией прокурора, отметившего в заключении по делу, что военнослужащий пропал при обстоятельствах, угрожающих его жизни и здоровью, что является основанием для объявления его умершим.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.