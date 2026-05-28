Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска.

Бывший губернатор Ярославской области Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска, в котором он родился и учился в авиационном институте. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

«Поздравляю Сергея Алексеевича с этим высоким званием. Вы действительно его достойны. Благодаря Вашей поддержке в Рыбинске реализуются многие проекты, в том числе, подготовка к строительству кампуса «Меркурий»», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Награду Сергею Вахрукову вручат в День города.

