Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 11:57

Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска

Награду бывшему губернатору Ярославской области вручат в День города
Полина ВАЧНАДЗЕ
Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска. ФОТО: канал Дмитрия Рудакова в МАКСе

Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска. ФОТО: канал Дмитрия Рудакова в МАКСе

Бывший губернатор Ярославской области Сергей Вахруков стал почетным гражданином Рыбинска, в котором он родился и учился в авиационном институте. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

«Поздравляю Сергея Алексеевича с этим высоким званием. Вы действительно его достойны. Благодаря Вашей поддержке в Рыбинске реализуются многие проекты, в том числе, подготовка к строительству кампуса «Меркурий»», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Награду Сергею Вахрукову вручат в День города.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен