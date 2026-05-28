Ярославцы могут получить выплаты не только за покраску, но и за отделку домов

Владельца частных домов в Ярославской области могут получить компенсации не только за их покраску, но и за отделку.

Владельца частных жилых и нежилых домов в Ярославской области теперь могут получить компенсации не только за их покраску, но и за отделку сайдингом или другими материалами. На дачные и садовые дома эта программа не распространяется.

Сумма выплаты зависит от количества этажей. Владельца одноэтажных построек могут претендовать на 25 тысяч рублей, двухэтажных – на 45 тысяч, трехэтажных – на 60. Важное условие: нужно использовать палитру эталонных цветов - оттенки красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового.

Если кроме дома на территории есть и другие постройки, их также необходимо привести в порядок. Тогда размер компенсации увеличат на 10 тысяч рублей.

Покрасить дом или сделать его отделку нужно до 1 ноября этого года.

