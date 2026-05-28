Пьяный ярославец ударил сожительницу ножом в бедро

Ярославцу грозит два года за нож, воткнутый в бедро женщины.

Прокуратура Кировского района направила в суд дело, возбужденное в отношении не судимого 41-летнего ярославца. Мужчину обвиняют в причинении легкого вреда здоровью.

В феврале этого года, во время ссоры, которая возникла в процессе застолья, нетрезвый ярославец вонзил нож в бедро своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

