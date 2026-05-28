Дума назначила Михаила Крупина ярославским уполномоченным по правам ребенка

Михаил Крупин вновь назначен детским омбудсменом. Фото: Ярославская областная дума.

Ярославская облдума назначила регионального детского омбудсмена Михаила Крупина на новый срок.

«Практически завершена процедура назначения Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Мы получили заключение и ходатайство от федерального уполномоченного, которое рекомендует нам утвердить Михаила Львовича в этой должности. И на следующем заседании Думы в торжественной обстановке он принесёт присягу», - сказал заместитель председателя Думы Антон Капралов.

Произойдет это в конце июня.

