Ярославский водитель автобуса вошел в топ-10 лучших по стране

Водитель из Ярославля стал одним из лучших в конкурсе профмастерства.

На конкурсе профессионального мастерства, который проходил в Санкт-Петербурге, водитель Ярославского АТП Артем Смирнов занял 10-е место.

За победу в номинации «Автобус большого класса» боролись 79 водителей. Для Ярославской области результат Артема Смирнова стал лучшим среди всех участников из нашего региона.

Конкурс в Северной столице – одно из крупнейших отраслевых событий в России. На него приехали водители из 70 областей России, а также спецы из Казахстана и Республики Беларусь. Ярославль представляли четыре транспортные компании.

