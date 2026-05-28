НовостиОбщество28 мая 2026 9:12

Ярославский водитель автобуса вошел в топ-10 лучших по стране

Конкурс профмастерства прошел в Санкт-Петербурге
Полина ВАЧНАДЗЕ
Водитель из Ярославля стал одним из лучших в конкурсе профмастерства. ФОТО: страница Романа Душко ВКонтакте

На конкурсе профессионального мастерства, который проходил в Санкт-Петербурге, водитель Ярославского АТП Артем Смирнов занял 10-е место.

За победу в номинации «Автобус большого класса» боролись 79 водителей. Для Ярославской области результат Артема Смирнова стал лучшим среди всех участников из нашего региона.

Конкурс в Северной столице – одно из крупнейших отраслевых событий в России. На него приехали водители из 70 областей России, а также спецы из Казахстана и Республики Беларусь. Ярославль представляли четыре транспортные компании.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен