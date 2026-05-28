Лор-отделение открыли в соловьевской больнице Ярославля

В соловьевской больнице Ярославля после ремонта открыли лор-отделение.

Лор-отделение ярославской больницы имени Соловьева открылось после ремонта. Ремонт сделали в палатах и комнате отдыха медсестер, установили новые окна и двери, обновили санузлы, сделав их удобными для маломобильных пациентов. Кроме того, в отделении заменили все коммуникации, в том числе, систему медицинского газоснабжения.

В лор-отделении оказывают и экстренную, и плановую помощь. Ежегодно здесь проходит лечение около полутора тысяч человек, проводится более 1300 операций.

В этом году ремонт сделают в 23 медицинских учреждениях Ярославской области. В планах привести в порядок холлы, отделения и территории у медучреждений.

