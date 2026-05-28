В Ярославле уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Сотрудники Ярославского Управления Росгвардии обезвредили снаряд, который пролежал несколько десятков лет. Его нашли рабочие при проведении земляных работ в Ярославле.
«Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии идентифицировали 82-мм минометную мину со взрывателем времен Великой Отечественной войны со следами коррозии», - сказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области.
Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности.
