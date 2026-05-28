Гостиницу в Ростове Великом продали за 253 миллиона рублей

Гостиничный комплекс в Ростове Великом продали с торгов. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

В Ростове Великом за 253,1 миллиона рублей продали гостиничный комплекс на улице Окружной.

На гостиницу долгое время не могли найти покупателя. Впервые объект выставили на торги в конце 2024 год, тогда его начальная цена составляла почти 813 миллионов рублей. Полтора года желающих приобрести здание и земельный участок не находилось, несмотря на то, что стоимость постепенно снижалась.

В итоге на аукцион зарегистрировался один претендент – благотворительный фонд одного из банков. Он и стал победителем торгов.

В гостиничный комплекс входит земельный участок, здание и имущество внутри него.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен