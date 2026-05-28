Вратарь ярославского "Локомотива" получил подарки для новорожденного сына

Даниил Исаев получил свидетельство о рождении сыны.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, вратарь ярославской команды "Локомотив" Даниил Исаев получил свидетельство о рождении для своего сына. Вместе с первым документом ребенка голкиперу вручили сумку с подарками в рамках акции "Привет, малыш!". Ее получают родители всех новорожденных, зарегистрированных в Ярославской области.

"Крепкого здоровья крохе, пусть унаследует от папы силу духа, стойкость и характер настоящего хоккеиста. Молодым родителям - море счастливых мгновений, крепкого сна, запастись энергией на предстоящие годы родительства", - написала заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.

