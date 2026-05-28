Ветер, скорость и карбоновые крылья: Ярославль готовится к грандиозной регате в День города

Михаил Ушков: "Парусный спорт - это лучший спорт в мире". ФОТО: Анна НАЗАРЫЧЕВА

В Музее истории города Ярославля прошла пресс-конференция, посвященная одному из самых зрелищных событий - парусным гонкам «Кубок Рундука на фойлах» и «Кубок Ярославля в классе 69F». Акватория Волги уже превратилась в арену для экстремального спорта, объединив профессионалов и любителей скорости, но самые зрелищные события запланированы на 30 мая, когда Ярославль будет отмечать День города.

Главными звездами предстоящих соревнований станут ультрасовременные карбоновые яхты, оснащенные подводными крыльями - фойлами. Благодаря этой технологии лодки буквально парят над водой, развивая невероятную для парусного спорта скорость более 30 узлов (около 55 километров в час).

Из-за сочетания легкости конструкции и огромных скоростей управление такой яхтой — задача не из легких. Малейшая ошибка может привести к опрокидыванию, поэтому от экипажа требуется исключительное мастерство. Безопасность превыше всего: яхтсмены соревнуются в защитных шлемах и специальной экипировке. Несмотря на опасность,т е, кто пришел в этот спорт, остаются в нем навсегда.

«Парусный спорт — это лучший спорт в мире. Он подходит и для достижений, и для души, и для работы. В этом спорте ты находишь абсолютно всё, что хочешь», — говорит участник регаты, чемпион России в олимпийских классах яхт Михаил Ушков.

Организаторы сообщили, что участие в гонках уже подтвердили около 50 команд, поэтому парад яхт и сорвенования станут настоящим украшением Дня города. Однако успех мероприятия напрямую зависит от капризов природы.

«Невозможно двигаться без ветра, его отсутствие — плохой фактор. Но наличие всех остальных условий нас полностью удовлетворяет. Ярославль — отличная площадка для таких мероприятий», — отметил ярославский спортсмен, многократный призер международных регат Егор Терпигорев.

Уже в четверг, 28 мая, в 13:30 можно будет увидеть яркий парад парусов, который пройдет от Октябрьского моста до парка на Стрелке. В нем примут участие яхты самого разного уровня — от классических судов до высокоскоростных фойловых болидов.

Ярославль не в первый раз принимает такие гонки. В прошлом году регата вызвала огромный интерес у жителей и гостей. Организаторы подчеркивают, что Ярославль обладает уникальной акваторией, идеально подходящей для зрелищных соревнований.

«Наша набережная — уникальное место, где буквально сходятся спортсмены и зрители. Такого тесного контакта с аудиторией нет больше нигде», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Ярославля Александр Легус.

Его слова подтвердила и Валерия Коваленко, организатор гонок «Кубок Рундука на фойлах», двукратная чемпионка России: «В прошлом году мы получили огромный отклик от жителей города, и это вдохновило нас».

Спикеры отметили, что парусный спорт - удовольствие относительно доступное: цена занятий обычно не превышает стоимость услуг тренера в обычном фитнес-зале. Попробовать свои силы могут даже дети, в секции принимают ребят с 6–8 лет. Возможно, парад и регата станет для кого-то из юных ярославцев первым шагом к большим победам и «полетам» над водой.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен