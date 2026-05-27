Сквер в Дзержинском районе Ярославля может измениться

Сквер может преобразиться в следующем году. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии напомнили, что горожане выбирают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» выбирают территорию, которая будет благоустроена в следующем году. В Дзержинском районе в голосовании участвует сквер «Россиянка» у здания администрации — эта территория была утверждена на координационном совете.

В здании администрации также расположены ЗАГС, отдел социальной защиты населения и отдел опеки и попечительства, поэтому территория отличается большой проходимостью и востребована у жителей. Сквер преобразится, если наберёт наибольшее количество голосов. Там обновят пешеходные дорожки, установят новое освещение и малые архитектурные формы.