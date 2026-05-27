Два школьника из Рыбинска стали лучшими на всероссийском конкурсе

Талантливые исследователи живут в Рыбинске. Фото: Правительство Ярославской области.

Два ученика из нашей области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского.

На муниципальном и региональном уровнях, как сообщили в региональном министерстве образования, состязались более 11 тысяч школьников из 79 субъектов России. В финал вышли 277 работ, авторами которых выступили 302 ученика в возрасте от 10 до 18 лет.

Первое место в номинации «Человек и его здоровье» с работой «Оценка особенностей системы микроциркуляции у девушек и юношей с разной физической нагрузкой» занял Даниил Крючков из Образовательного комплекса «Взлёт» г. Рыбинска;

Второе место в номинации «Палеонтология, минералогия и петрография» с работой «Изучение ископаемых и современных морских ежей» занял Евгений Багров из центра детского и юношеского творчества «Молодые таланты» г. Рыбинска.