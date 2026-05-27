Ярославскому алиментщику 5 месяцев придется делиться зарплатой с государством

Алиментщику придется поработать и на государство. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Житель Некоуза задолжал 12- летней дочери 730 тысяч рублей. Он должен был платить алименты, но не трудоустраивался и не обращался в Центр занятости населения.

Судебные приставы привлекали мужчину к административной ответственности, но это не помогло. Тогда на него завели уголовное дело за неуплату средств на содержание ребенка.

Решением суда нерадивый отец признан виновным с назначением наказания в виде пяти месяцев исправительных работ. Уголовное наказание не освобождает его от обязанности по погашению имеющейся задолженности по алиментам.