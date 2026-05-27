В Ярославском округе стая собак напала на женщину

Женщине помог отбиться прохожий. Фото: Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора ЯО

Об атаке четверолапых агрессов сообщили пользователи соцсетей. Инцидент произошел в Кузнечихе под Ярославлем.

Сразу несолько псов накинулись на прохожую. Отбиться от собак ей помог местный житель.

Правоохранители и органы власти уже принимают меры. Сотрудники административной комиссии совместно с полицейскими завершили первичную проверку и уже установили виновника, которого привлекут к административной ответственности. Размер штрафа для граждан по данной статье составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Ситуация находится на особом контроле.

В областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора сообщили что рейды будут продолжены. Во всех муниципальных образования на постоянной основе происходит отлов безнадзорных животных подрядной организацией.