Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 15:02

В Ярославском округе стая собак напала на женщину

Виновника уже нашли
Георгий БРИНЧУК
Женщине помог отбиться прохожий. Фото: Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора ЯО

Женщине помог отбиться прохожий. Фото: Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора ЯО

Об атаке четверолапых агрессов сообщили пользователи соцсетей. Инцидент произошел в Кузнечихе под Ярославлем.

Сразу несолько псов накинулись на прохожую. Отбиться от собак ей помог местный житель.

Правоохранители и органы власти уже принимают меры. Сотрудники административной комиссии совместно с полицейскими завершили первичную проверку и уже установили виновника, которого привлекут к административной ответственности. Размер штрафа для граждан по данной статье составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Ситуация находится на особом контроле.

В областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора сообщили что рейды будут продолжены. Во всех муниципальных образования на постоянной основе происходит отлов безнадзорных животных подрядной организацией.

Телеграм-канал Жесть Ярославль

Свора накинулась на женщину.