В Ярославской области отремонтируют проезды и пешеходные зоны у больниц

Територии у больниц облагородят.

В областном правительстве сообщили, что нынче приведут в порядок проезды и пешеходные зоны четырех лечебных учреждений.

Эти работы уже начались в Переславской ЦРБ: там облагораживают территорию вокруг здания на улице Свободы.

В поселке Петровское отремонтируют больничный двор отделения Ростовской ЦРБ.

В госпитале ветеранов войн пройдет новый этап ремонта дороги и парковки.

В Тутаеве готов проект по ремонту холла поликлиники №1 на улице Комсомольской и прилегающей территории. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные зоны и места отдыха, проведут озеленение. Внутри вместо регистратуры появится современный ресепшен, обновят полы, стены, потолки и освещение.

Также в этом году запланирован капитальный ремонт 20 больниц.