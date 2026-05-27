Ярославский водитель автобуса вошел в десятку лучших в стране

Артем вошел в десятку лучших водителей автобусов России. Фото: Правительство Ярославской области.

За победу боролись водители из 70 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси. Ярославль представляли сразу четыре транспортные организации.

Высокие результаты, как сообщил организатор перевозок области, показал Артём Смирнов из АО «Ярославское АТП».

На конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге он занял 10-е место среди 79 водителей в номинации «Автобус большого класса». Это лучший индивидуальный результат среди всех участников от региона.