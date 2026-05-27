В Ярославской области браконьер-тракторист застрелил лосиху

Трактор конфискован в доход государства. Фото: Прокуратура Ярославской области..

50-летнего жителя Угличского округа осудили за незаконную охоту с применением механического транспортного средства.

В июне прошлого года в районе деревни Ивашево он застрелил лосиху из незарегистрированного огнестрельного ружья, а затем разделал тушу и вывез на тракторе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ.

Кроме того, по иску межрайонного прокурора суд взыскал с виновного 400 тысяч рублей в пользу Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Трактор как средство совершения преступления конфискован приговором суда в доход государства.