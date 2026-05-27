НовостиОбщество27 мая 2026 10:40

Ярославцам объяснили, с чем связаны длительные отключения горячей воды

Опрессовка выявила более 100 дефектов, которые сейчас устраняют
Полина ВАЧНАДЗЕ
Почти 60 домов Ярославля остаются без горячей воды.

Почти 60 домов Ярославля остаются без горячей воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых домах Кировского, Ленинского и Дзержинского районов Ярославль в настоящее время нет горячей воды. Опрессовка, проведенная в мае, выявила более 100 дефектов, устранение которых сейчас идет. В первую очередь, приводят в порядок трубопроводы, которые обеспечивают горячее водоснабжение большого количества жилых домов.

«Временные неудобства связаны с тем, что именно в межотопительный период необходимо провести профилактический ремонт теплосетей, заменить дефектные участки трубопроводов. Это минимизирует риск аварийных ситуаций в зимний период. Просим жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», - сказали в ТГК-2.

По данным компании, без ГВС остаются 18 домов в центре города и почти 40 – в Дзержинском и Ленинском районах (участок Архангельский пр., пр. Дзержинского, ул. Громова - 14 МКД; участок ул. Турфанова, ул. Громова – 10 МКД; ул. Белинского, ул. Лермонтова, ул. Розы Люксембург – 15 МКД).

