Ярославцам объяснили, с чем связаны длительные отключения горячей воды

Почти 60 домов Ярославля остаются без горячей воды.

В некоторых домах Кировского, Ленинского и Дзержинского районов Ярославль в настоящее время нет горячей воды. Опрессовка, проведенная в мае, выявила более 100 дефектов, устранение которых сейчас идет. В первую очередь, приводят в порядок трубопроводы, которые обеспечивают горячее водоснабжение большого количества жилых домов.

«Временные неудобства связаны с тем, что именно в межотопительный период необходимо провести профилактический ремонт теплосетей, заменить дефектные участки трубопроводов. Это минимизирует риск аварийных ситуаций в зимний период. Просим жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», - сказали в ТГК-2.

По данным компании, без ГВС остаются 18 домов в центре города и почти 40 – в Дзержинском и Ленинском районах (участок Архангельский пр., пр. Дзержинского, ул. Громова - 14 МКД; участок ул. Турфанова, ул. Громова – 10 МКД; ул. Белинского, ул. Лермонтова, ул. Розы Люксембург – 15 МКД).

